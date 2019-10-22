نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة أنيقة خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ارتدت نرمين فستانًا قصيرًا من الدانتيل للامع، باللون الأسود، مزين من الأكتاف بقماش الدانتيل باللون الفضي والحبيات البراقة، وتميز بصيحة الأكمام القصيرة الواسعة، وقماش شفاف عند منطقة الوسط، وحزام رفيع من الستان عند منطقة الخصر.

نسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي من المخمل الأسود، مزين بأربطة كاحل، واعتمدت مجوهرات ماسية مكونة من سوار ناعم وخاتم باللون الفضي.

واختارت مكياج قوى وجري، إذ اعتمدت رسمة عيون بالألوان الترابية، وأحمر شفاه باللون البرتقالي الصارخ وبلاشر باللون البينك، مع تصفيفه شعر منسدلًا بتمويحه خفيفه من الأسفل.