محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ: تحتاج البشرة للتنظيف وإزالة الجلد الميت باستمرار، ويعد مقشر القهوة من أشهر الماسكات التي تستخدمها السيدات لتفتيح البشرة وتوحيد لونها كما تستخدم للجسم بالكامل وليس الوجه فقط. لقراءة المزيد عن: لإزالة الجلد الميت وتنظيف البشرة.. 5 وصفات طبيعية لمقشر القهوة.. اضغط هنـــا.

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