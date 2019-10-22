“شاهد” السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني تثير جدلا واسعا بظهور جديد في حفلات الهالوين

عادت السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل من جديد ونشرت مقطع فيديو لها بصحبة ابنتها في إحدى حفلات الهالوين “عيد الهلع” في الولايات المتحدة الأمريكية وظهرت بملابس مثيرة أغضبت السعوديين.

وظهرت هند في المقطع مرتدية ملابس للهالوين عبارة عن فستان قصير ومكياج خاص بـ”عيد الهلع”، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل مغردين ونشطاء سعوديين الذين اعتبروا المقطع مادة استفزازية لهم.

يُذكر أن هند ناشطة سعودية تقيم في أمريكا بصحبة ابنتها وكانت قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

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وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.