يخلق طفلا غير سوي.. القومي للأمومة والطفولة يحذر من العنف الأسري

أكد الدكتور خالد درويش، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن ظاهرة العنف ضد الأطفال أصبحت فى تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة، وأن المجلس يتبنى العديد من الأبحاث لمناقشتها، والتي كشفت أن التعنيف والضرب يعملان على خلق شخص غير سوي، وينعكس سلوكه على الأسرة والمجتمع.

وأضاف درويش، خلال لقاء مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة mbc مصر، أن هناك تعاونا دائما ومستمرا بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة التعليم، والاتحاد الأوروبي، وبين المجلس، في إطار دعم برنامج التوسع في الحصول على التعليم، والحماية للأطفال المعرضين للخطر، والذي يتم من خلاله تقديم خدمات تعليمية وخدمات الحماية لهؤلاء الأطفال.

وأوضح درويش، أنهم يعدون مجموعة من الحملات للتوعية، ومنها "حملة أولادنا"، التي وصلت للمرحلة الثانية حاليا، والتي كانت عن "التنمر"، في حين أن الثالثة منها ستكون عن "التربية الإيجابية" وسميت "بالهداوة مش بالقساوة".

ونوه إلى أن الملحة الثالثة ستعرض أشكال العنف الممارس ضد الأطفال، وتأثيره على الصغار والأسرة والمجتمع، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة في تربية الأبناء، وتؤثر بشكل كبير على أدائهم وسلوكهم.