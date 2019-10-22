ما أسباب ارتفاع معدل إصابة الشباب بالنوبات القلبية؟.. احذر هذه العادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تحدث النوبات القلبية عندما تتعثر الدماء فتتجلط ولا تصل للقلب بالمعدل الطبيعي المطلوب، مما يؤدي إلى خلل في عمل عضلة القلب الرئيسية، ويحتاج المصاب إلى سرعة تدخل للمحافظة على إبقاءه حيًا، ولم تعد تقتصر تلك الحالة على كبار السن فقط بل طالت الشباب من هم على أعتاب العقد الثالث وربما أصغر من ذلك. لقراءة المزيد عن: أسباب ارتفاع معدل إصابة الشباب بالنوبات القلبية.. اضغط هنــا.

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