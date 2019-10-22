لترفيه الأثرياء.. هذا ما تحتويه أكبر سفينة رحلات بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مجموعة من الصور تكشف عن مدى الرفاهية التي يتمتع بها ركابها من الأثرياء في محاولة لكشف ما تحتويه أكبر سفينة رحلات في العالم.
وقالت الصحيفة -في تقرير خاص- إن المرء لم يعد في حاجة للصعود على متن السفينة "ذا كاريبيان سيمفونى أوف ذا سيز" للتعرف على ما تحتويه ، حيث أنها تضم 19 حمام سباحة وألعاب مائية بجانب ملعب للجولف، موضحة أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل تضم أيضا محاكا لألواح التزلج على الماء لتقديم مزيد من المتعة والترفيه للركاب.
يذكر أن السفينة يبلغ طولها 362 مترا وتعد أكبر سفينة رحلات في العالم، حيث يمكنها استيعاب 6680 راكبا بجانب 2000 من أفراد الطاقم.
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