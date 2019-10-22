أمطار على القاهرة.. ماذا يجب علينا أن نفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة منذ قليل، على مناطق متفرقة منها، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ظل الطقس المتقلب هذه، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتظل بحالة ممتازة.

1- كيفية الحماية من نزلات البرد

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، وغسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم أثناء الرحلة، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

2- ارتداء ملابس معينة

يجب ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات " الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

واحرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

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3- المشي بعناية

أثناء الطقس البارد قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

4- متابعة النشرات الجوية

يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.

5- تجنب الإفراط في الحركة

الإكثار في الحركة والنشاط أثناء الطقس البارد يمكن أن يؤثر على القلب بشكل كبير لأنه يؤدي لزيادة في ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصةً عند كبار السن.

6-المشروب

عليك بتناول بعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

كما تحتوي العصائر الطبيعية على كثير من الفيتامينات والأملاح التي تعين الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض والمحاربة ضد العدوى، وتعطيه أيضًا الطاقة والنشاط، مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي.