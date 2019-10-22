موضة عباية ترينش لإطلالة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:34 مساءً - موضة العباية الترينش ظهرت بقوة هذا العام، خاصة مع هيمنة الجاكيت الترينش الصيفي والشتوي بعالم الموضة، لنجد الصبايا اللواتي تعودن على ارتداء العبايات، يعتمدن صيحة الترينش بطريقة عصرية بموديلات العبايات.



ويمكنك اختيار العبايات الترينش بأكثر من طريقة وأسلوب مميز، وإليك التفاصيل...

العباية الترينش البسيطة التقليدية

العباية الترينش البسيطة التقليدية





هذا الموديل من epiphany.dubai الأبسط من العبايات الترينش، ناعم وبألوان مخملية، من دون أي تطريزات أو الكثير من التفاصيل، لهذا فهو مناسب للجامعيات والموظفات، بتنسيق هادىء أيضا للشوز والشنطة.

عبايات ترينش مع شرائط الأكتاف

عبايات ترينش مع شرائط الأكتاف





أكثر ما يميز صيحة الترينش بشكل عام، هو وجود لمسات شرائط الأكتاف عليها، لهذا إليك هذا التصميم من qabeela للعباية باللون الأخضر المخملي البسيط، ذات اللمسة الشبابية المناسبة للمراهقات، وهذا الموديل مناسب بشدة للكثير من مناسباتك النهارية الكاجوال.

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العبايه الترينش مع الجيوب الكبيرة

العبايه الترينش مع الجيوب الكبيرة





بعض موديلات الترينش تتميز بالجيوب الكبيرة، كونها في الأساس تعتمد على الستايل العملي، وقد تم تطبيق هذه التفصيلة الصغيرة بعبايه Mh Line مع الجيوب السومون، للعباية بدرجات الأسود ولون الكوفي، للمسة شبابية أنثوية، بألوان تجذب العين.

العباية الترينش السوداء الكلاسيكية

العباية الترينش السوداء الكلاسيكية





أما هذا التصميم من Official Dalal Abaya فهو يعتمد على الشكل الكلاسيكي للمعطف الترينش، ذي الأزرار الأمامية والياقة العريضة نسبيا، للمسة كلاسيكية، تناسب أكثر أوقات ما بعد الظهر، ومع اللون الأسود الفخم نسقي حجابا من نفس اللون، وحذاء بكعب عالٍ نود مدبب من الأمام.

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