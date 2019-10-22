إطلالات أحلام في ذا فويس .. تغيّر جذري في الأسلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:34 مساءً - لاحظنا منذ مدة، أنّ أحلام بدأت تعمل على تغيير مظرها الخارجي وبشكل خاص أسلوبها في الموضة، وفي الاطلالات الرسمية أصبحنا نراها عمومًا في فساتين سهرة فاخرة تحمل توقيع زهير مراد Zuhair Murad تتألق بها على المسرح، وفي الاطلالات الكاجوال فإنّ أحلام وعلى ما يبدو تحاول أن تعتمد تنسيقات ذات طابع عصري ومواكب للموضة، ومؤخرًا وفي برنامج ذا فويس The Voice في موسمه الجديد، شاهدناها حتى الآن في اطلالات مميزة اتسمت بالأناقة والعصرية، وإليكِ بعض الأمثلة.



أحلام في اطلالة كارو من ديور

إطلالة كارو أسود وأحمر اختارتها أحلام من ديور





اطلالة لافتة نسقتها أحلام لتصوير إحدى حلقات برنامج ذا فويس The Voice، اختارتها من ديور Dior بنقشة الكارو الرائجة جدًّا هذا الموسم باللونين الأسود والأحمر، وكانت عبارة عن بنطلون بقصة واسعة مع قميص كلاسيكي، ومن فوقه كاب أنيق جمعته حول خصرها بحزام عريض من الجلد الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ وبعض المجوهرات الناعمة.





اطلالة عصرية في بنطلون الجلد نسقتها أحلام

تنسيق عصري في بنطلون جلد أسود مع قميص أبيض اعتمدته أحلام



من الواضح أنّ أحلام بدأت تميل لاعتماد الأزياء الشبابية المواكبة للموضة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلونًا من الجلد باللون الأسود بقصة الخصر العالي العصرية، وقد نسقت معه قميصًا أبيض فضفاضًا، وصندلًا أسود بكعب عالٍ، وزينت الاطلالة بعقد ماسي بارز أضافت من خلاله لمسات من الفخامة.



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أحلام في لوك باللون الرمادي

تنسيق باللون الرمادي اعتمدته أحلام





من بين الاطلالات الأنيقة التي اعتمدتها أحلام مؤخرًا، كانت في هذا التنسيق باللون الرمادي، والذي اختارت فيه بنطلونًا بنقشة الكارو مع معطف طويل من النقشة نفسها، ومن تحته اختارت قميصًا منقطًا باللونين الأبيض والأسود، وكان يفضل لو انها استبدلته بتيشرت قطنية بيضاء، أو قميص غير منقط، ووقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ، وعقدًا ضخمًا، وأيضًا كان يفضل اعتمادها لأقراط ناعمة عوضًا عن العقد الكبير.





اطلالات أحلام في ذا فويس The Voice في موسمه الجديد، تميزت بالعصرية والجرأة والأسلوب المواكب للموضة، شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ بالنمط الجديد الذي رأينا به أحلام.

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