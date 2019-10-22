فيديو مرعب من سلطنة عمان .. النار تشتعل في أشخاص بمحطة وقود!

اعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان السيطرة على حريقٍ وإخماده، اندلع في محطة تعبئة الوقود (المها) على مدخل الطريق المؤدي إلى ولاية وادي بني خالد.



وأشادت الدفاع المدني بدور عمال المحطة في سرعة الإستجابة والحد من تفاقم الحريق.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو يُظهر لحظة اندلاع الحريق، أثناء تعبئة مركبة بالوقود، وامتدت النيران في المحيط لتطال بعض المتواجدين كانوا على ما يبدو ينتظرون لتعبئة دراجاتهم النارية بالوقود.

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