الطفل زين يجري فحوصات طبية على المخ والعمود الفقرى.. "ادعوا لي"

نشرت الصفحة الرسمية للطفل زين يوسف، عبر فيس بوك، صورة تجمع الطفل بوالده.

وأعلنت الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل، آخر التطورات الصحية التي يمر بها زين، حيث كتبت: "ميعاد الفحوص الدورية جه، تامر مع زين في المستشفى عشان المسح الذري على المخ والعمود الفقري". ⁣

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وأضافت: "احنا تعبناكوا معانا الست سنين ونص اللي فاتوا، بس دعائكم وقفنا على رجلينا، وعدانا من حاجات كتير، هنتابعكم بالأخبار آخر الأسبوع، لما نخلص التحاليل كلها إن شاء الله، دعواتكم".

وسبق أن أعلنت والدة الطفل زين، في ديسمبر 2017، وعبر صفحته الرسمية على فيس بوك، شفاء ابنها نهائيا من مرض السرطان، ولكنها عادت لإعلان إصابته بالمرض للمرة الرابعة، في أبريل الماضي ثم تعافيه، مع التأكيد أنه لم يُشفَ نهائيا من الورم الخبيث.

يذكر أن الطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات خلال شهر رمضان لعام 2016، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الصغير الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.