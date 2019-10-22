"الأحمر" تجاوز الـ 70 ألف.. تفاصيل تصميم وأسعار فستاني ملك قورة في زفاف شقيقتها

إطلالتين ساحرتين خطفت بهما الفنانة ملك قورة الأنظار إليها، خلال حفل زفاف شقيقتها "مريم" المعروفة بـ"طفلة فيلم غاوي حب"، الذي أقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الكبرى وسط عدد من نجوم الفن.

ارتدت "ملك" فستانين في حفل الزفاف، وتلقت العديد من التعليقات من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بهما، وحملا توقيع مصممة الأزياء سماح مهران.

وكشفت سماح مهران، عن تفاصيل تعاونها الأول مع الفنانة ملك قورة ووالدتها عبير منير من خلال حفل زفاف "مريم"، حيث وقع اختيار "ملك" عليها بعدما رأت عدة تصميمات لها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلى الرغم من أن الفستان ذو اللون الأحمر، كان الظهور الثاني للفنانة ملك قورة في حفل الزفاف، لكنه كان الاختيار الأول بالنسبة لها، واللون الذي قررت ارتدائه، وتقول "سماح" عنه، بأنها صممته خلال 3 أشهر.

الـ"هاند ميد" كان أكثر ما يميز الفستان الأحمر، كما أنه تم تزويده بالكرانيش أسفل الظهر، وبلغت تكلفته حوالى 4500 دولار، أي ما يقارب الـ72 ألف جنيه: "ملك شاركتني في تصميمه.. كانت بتختار معايا.. وفي الآخر رسمت الشكل وعجبها.. وبدأت تفصيله".

أما فكرة ارتداء فستان آخر، الذي جاء باللون الـ"بيبي بلو" فكان اختياره بالصدفة، وجاء بعد مشاهدة "ملك" لعدد من التصميمات المختلفة: "قالتلي إيه رأيك ألبس فستان تاني؟.. وبسرعة وافقتها، وقولتلها يلا، احنا عملنا الصعب وخلصناه".

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واختارت مصممة الأزياء هذا اللون، وتم تفصيل الفستان في نحو 3 أيام: "كانت عاوزة الفستان يكون خفيف، وتعرف تتحرك بيه"، واستغرق الفستان حوالي 150 توبا من التل، وبلغت تكلفته حوالي 3 آلاف دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيه.

أما تصميم فستان عبير منير، والدة العروس، الذي استغرق أيضا قرابة الـ3 أشهر، فجاءت تكلفته بنحو 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 80 ألف جنيه، بحسب حديث "سماح".

وأوضحت مصممة الأزياء أن والدة العروس جميلة المظهر، لذلك استطاعت خطف الأنظار بمجرد ارتدائها للفستان: "هي كانت جميلة جدا، ومن أول ما لبست الفستان، كان طالع حلو عليها".

لم تكن ملك ووالدتها من ارتديتا من تصميم "سماح" في حفل الزفاف فقط، بل ارتدت أيضا معهما، الفنانة أمل رزق، التي وصفت فستانها بـ"أجمل إطلالة في حياتها".

وسماح مهران، سبق أن صممت أيضا لملكة جمال مصر عام 2016 نادين أسامة، التي ارتدت فستانا باللون الـ"أوف وايت" متداخل معه اللون الفضي.

وأشارت "سماح" إلى أنها عاشت حالة من التنافس خلال تصميمها للفساتين المختلفة في الفرح، لكن تعتبر ملك قورة أكثر اهتمامها: "كانت هي الحدث.. والأنظار كلها كانت عليها".