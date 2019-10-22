خبيرة تغذية تكشف عن أضرار زيت النخيل وفوائد "الزيتون"

أكدت الدكتورة هدى حسين، خبيرة التغذية العلاجية، أن هناك نوعا من الدهون التي تكون مفيدة للجسد، وتساع على الامتصاص الجيد للفيتامينات، وتقلل من امتصاص الدهون غير المشبعة الضارة له.

وأوضحت، خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت" على إذاعة "البرنامج العام"، أن هذا النوع من الدهون يوجد في جميع أنواع الزيوت، ما عدا زيت النخيل الضار جدا بالصحة.

ونوهت إلى أن هذا النوع (غير الضار) يعمل على تحسين الصحة بصفة عامة، من خلال تقوية جهاز المناعة، وخفض نسبة الدهون على الكبد، وكذلك الكوليسترول، وتقوم بعملية تنظيف للقولون وتساعد أيضا على تقوية ونعومة الشعر ونضارة البشرة.

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وأشارت "حسين"إلى أن ما عدا زيت النخيل الضار جدا بالصحة، لأنه يساعد على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مسبباَ العديد من الأزمات القلبية وانسداد الشرايين.

وقالت إن زيت النخيل يدخل في الكثير من المنتجات الغذائية، مثل الجبن واللحوم المصنعة كـ"السوسيس والبرجر واللانشون"، لذلك يجب الابتعاد التام عن أي منتج يحتوي على زيوت النخيل.

وعن أفضل أنواع الزيوت التي تحتوي على الدهون المفيدة، قالت "حسين" إنه زيت الزيتون الذي تم عصره على البارد، يليه زيت بذرة الكتان، أو ما يطلق عليه "الزيت الحار"، وذلك إذا تم استخدامهما على البارد، وعدم استخدامهما في القلي أو التحمير.

وشددت خبيرة التغذية على ضرورة حفظ زيت الزيتون في زجاجات "غامقة اللون" و"محكمة الغلق" حتى لا يفقد قيمته الغذائية.