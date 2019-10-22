منها آلام الأسنان..أعراض تنذر بالتهاب الجيوب الأنفية وعلاجها

يعانى البعض من التهابات الجيوب الأنفية، والتي تأتي نتيجة انسداد فتحات الأنف، وينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى حاد ومزمن، ويستمر النوع الأول من أسبوعين إلى 4، في حين يظل الثاني حتى 12 أسبوعا، وفقا لما ذكره موقع "Daily Medical".
أعراض الجيوب الأنفية
الرشح الشديد.
ألم ضاغط في الرأس والوجه.
تدهور حاسة الشم.
آلام الأسنان.
علاج التهاب الجيوب الأنفية
يجب استشارة الطبيب إذا كان التهاب الجيوب الأنفية مصحوبا بحمى، والشعور بضغط شديد في الجبهة، أو الفك العلوى.
غسل الأنف بمحلول ملحي، باستخدام بخاخات الأنف أو المحاليل، فهي تقلل الإفرازات، وتخلص المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية من مسببات التهيج والحساسية.
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