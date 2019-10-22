أول عرض أزياء في العالم على "جوجل ستريت فيو" في دبي

نقلت إحدى مراكز التسوق الشهيرة في العالم تجربة التسوق إلى منصات جديدة هذا الأسبوع، من خلال إطلاقها لأول عرض أزياء من نوعه في العالم، يمكن متابعته عبر تطبيق "جوجل ستريت فيو" من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر العرض، المقام على ممشى رقمي للمتسوقين، طريقة فريدة للتعرف على مجموعة أزياء (خريف/ شتاء) 2019، التي أطلقت مؤخرًا، ولتشجيعهم على أن يكونوا على طبيعتهم بعيدا عن التكلف.

ويعكس عرض الأزياء الذي تم تصويره في كورنيش الشندغة بإمارة دبي، طبيعة مراكز التسوق الخلاقة التي تركز على المجتمع، من خلال استخدامه لأشخاص عاديين تم اختيارهم من الشارع ليكونوا عارضي الأزياء.

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ويظهر هذا الاستخدام لأشخاص حقيقيين ما ستبدو عليه هذه التصاميم في العالم الواقعي، والتي تم اختيارها من مجموعات أزياء متاجر الألبسة في مراكز التسوق للموسم الحالي.

وقالت ريما شماس، مديرتنفيذي أول، للحدث: "نحن متحمسون للمساهمة في الارتقاء بمعايير هذه الصناعة من خلال دمج الأزياء والتكنولوجيا بطرق مبتكرة، مع الاحتفاء في الوقت ذاته بأسلوب أزياء الشارع أو ما يعرف بـ street style، ومن خلال اعتمادنا على عارضات أزياء تم اختيارهن من المجتمع المحيط، نجحنا في ابتكار منصة عرض متطورة بعثت روحا جديدة في شوارع دبي مع أول عرض أزياء من نوعه في العالم على "جوجل ستريت فيو".

ويستمر عرض الأزياء على "جوجل ستريت فيو"، حيث يعرض إطلالات تم تنسيقها من أحدث التصاميم الرائجة والمتوفرة في مراكز تسوق "سيتي سنتر" بمختلف أنحاء الإمارات.