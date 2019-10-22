ده أوانه.. استشارى حساسية ينصح بالتحصين من الأنفلونزا قبل بداية الشتاء

أكد الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح واستشاري الحساسية والمناعة، أن الأمراض المعدية تنتشر في فصلي الخريف والشتاء، خاصة مع دخول المدارس وتجمعات الطلاب والأطفال، ولهذا يجب العمل على تقوية جهاز المناعة لتفادي الأمراض في تلك الفترة.

وأضاف الحداد، خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت"، أنه يجب أخذ مصل الأنفلونزا في شهر أكتوبر أو نوفمبر، وهو عبارة عن جرعة تؤخذ من عمر 6 أشهر لما فوق، مشيرا إلى أنه من سن 6 أشهر لـ 3 سنوات تؤخذ نصف جرعة، وفوق الـ 3 سنوات تؤخذ الجرعة كاملة.

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وأشار إلى أن الاصابة بمرض الأنفلونزا، يختلف عن الإصابة بالبرد، حيث أن الأخير عبارة عن زكام بسيط وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، أما الأول فهو ارتفاع شديد في درجة الحرارة وهزال في الجسد، ومن الممكن أن تؤدى إلى التهاب رئوي، لأنها مرض سريري ولا ينصح بالخروج في أثناء الإصابة بها.

وأوضح مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه من الأفضل أن يؤخذ مصل الأنفلونزا مع كل موسم، ولذلك اسمها أنفلونزا "موسمية"، وذلك لأن فيروس الأنفلونزا يتحور كل عام، وصلاحية المصل تكون لمدة عام، ويتم أخذه من أماكن معتمدة مثل "المصل واللقاح" التابع لوزارة الصحة.

ونوهإلى أن المصل مهم جدا لكبار السن والأطفال والفئات التي تعاني من مرض السكري والضغط والقلب والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، ولا ينصح بأخذ التطعيم في حالة أن الشخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة، أو أن يكون مريضا بحساسية البيض، لأن المصل يتم تخليقه على مزرعة بيض.