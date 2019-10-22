القومي للمرأة يناقش كيفية الإسراع في حصول النساء على حقوقهن

عقد مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري الرابع لهذا العام بعنوان "الاجتماع التشاوري حول دور أعضاء شبكة المحامين المتطوعين في تقديم خدمات الحماية والمناصرة للمرأة المصرية"، بحضور مديرته أمل عبد المنعم، وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين.

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وتناول الاجتماع عرض أهم الإشكاليات والتحديات التي تعيق أداء المحامي المتطوع، وسبل التغلب عليها، وحيث خصصت جلسة لتلقي مقترحاتهم في جميع المناحي ذات الصلة، ومنها "الإجراءات التنظيمية للعمل الداخلي، وما يجب اتخاذه من تدابير نحو الإسراع في حصول المرأة على حقوقها المكفولة لها بمقتضي الدستور والتشريعات".

وعرضت "عبد المنعم" خطة المكتب المتعلقة بتعزيز القدرات المهارية والفنية للمحامين المتطوعين، باعتبارهم أحد أهم جهات الإحالة التي تميز عمل مكتب شكاوى المرأة.