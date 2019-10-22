فيديو.. "علقة ساخنة" لشاب عامل امراة بعنصرية داخل متجر في بريطانيا

تعرضت امراة من أصحاب البشرة السمراء للعنصرية على يد شاب داخل أحد المتاجر، حيث وجَّه عددا من العبارات العنصرية لها وطفلتها.

وفي الوقت ذاته، استمع رجل آخر لهذه العبارات المسيئة فعلى الفور وجه لها عددا من اللكمات المتكررة طرحته أرضا، داخل المتجر، للدفاع عن المرأة، بحسب ما رصده مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ورغم ما تعرض له الشاب من اللكمات على يد الرجل، إلا أنه ظل يوجه كلماته العنصرية للمرأة، مما جعل الرجل يتوجه مرة ثانية لضربه والاعتداء له وقام بطرده من المتجر.

وحاول رواد المتجر تهدئة الرجل، لكنه كان متأثرا بالإهانات العنصرية التي تعرضت لها المرأة وطفلتها.