5 نقاط مهمة تتعلق بالشفاه خلال الشتاء.. هكذا تعالجي الجفاف والتشققات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

الشفاه عنوان للأنوثة، غير أن الجفاف أو التشققات خلال فصل الشتاء قد يحرمها من جمالها ويقلل ثقتها بنفسها، لذا نستعرض لكِ عزيزتي أهم خمس نقاط فيما يتعلق بهذا الأمر:

1- هكذا تعتنين بشفاهك في الشتاء

قالت خبير التجميل الألماني باتريك مالدينجر إن الشفاه تحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء؛ نظرا لأنها تفتقر للغدد الدهنية، ومن ثم سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق.

ولحماية الشفاه من الجفاف والتشقق ينصح مالدينجر باستخدام بلسم الشفاه، الذي يعمل على تهدئة الشفاه والعناية بها، كما ينبغي استخدام زبدة شفاه مصنوعة من زبدة الشيا من أجل ترطيب الشفاه ومنحها ملمسا مخمليا.

وينبغي أيضا استخدام أقلام العناية المحتوية على زيوت من زيت الجوجوبا، والتي تغلف الشفاه بطبقة حماية تحول دون فقدان الرطوبة.

ومن المهم أيضا استخدام منتجات العناية المحتوية على فيتامينات أو مواد فعالة كالبانثينول، والتي تقضي على خشونة الشفاه.

وعند ممارسة الرياضة في الشتاء، ينبغي مراعاة استخدام منتجات عناية ذات مُعامل واق (SPF) عال لحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

2- وماذا عن جفاف الشفاه الدائم؟

جفاف الشفاه الدائم يعد مؤشرا على نقص فيتامين B2، الذي يلعب دورا مهما في جميع عمليات الأيض بالخلايا، بحسب ما قالت الجمعية الألمانية للتغذية، التي أوضحت أنه في حال نقص هذا الفيتامين في الجسم، تجف الشفاه وتنشأ شقوق في زوايا الفم وتصبح الأغشية المخاطية المبطنة للفم فريسة سهلة للالتهاب.

ولمواجهة هذا النقص ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامين B2 والمتمثلة في منتجات الألبان والسمك والخضروات كالبروكلي والسبانخ والهليون.

3- وصفة منزلية لمواجهة هذا الجفاف

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وتقول خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إنه يمكن مواجهة هذا الجفاف من خلال وصفة منزلية بسيطة تتمثل في مستحضر تقشير يتألف من زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وكمية مناسبة من مادة حبيبية مثل السكر أو الملح.

وأضافت فيشر أنه يتم دعك الشفاه بمستحضر التقشير بحركات دائرية لمدة نصف دقيقة، ثم شطفها للتمتع بشفاه وردية ذات ملمس مخملي مفعم بالأنوثة. كما يمكن استخدام بلسم الشفاه، الذي يحتوي على فيتامين E أو زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا؛ حيث تعتني هذه المستحضرات بالشفاه جيدا.

4- وصفات طبيعية لمحاربة تشقق الشفاه

يقول فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر إن الشفاه لا تمتلك غدد دهنية، وبالتالي تفتقر إلى الدهون، التي تحميها، ومن ثم سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، مما يسلبها جمالها وإطلالتها المفعمة بالأنوثة.

وأضاف شميدينجر أنه يمكن مواجهة التشقق بوصفات منزلية طبيعية مثل تدليك الشفاه بزيت الزيتون؛ حيث إنه يحتوي على فيتامين E، الذي يعزز تجدد الخلايا وترطيب الشفاه. كما يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية طبيعية تعمل على ترطيب الشفاه، وكذلك حمض اللوريك، الذي يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ويعالج التشققات.

ويتمتع عسل النحل أيضا بتأثير مضاد للالتهابات ويساعد في علاج التشققات. ومن الأسلحة الأخرى لمحاربة جفاف وتشقق الشفاه الفازلين، الذي يحد من الإحساس بالشد.

5- وأخيرًا.. احذري أقلام أحمر الشفاه التقليدية

وحذرت مجلة "أوكو تست" من أن أقلام أحمر الشفاه التقليدية تحتوي على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما قامت باختبار 14 نوعا منها، موضحة أن غالبية أقلام أحمر الشفاه التقليدية تقوم على أساس دهون ذات قاعدة نفطية تُعرف باسم "برافينات".

وتوصلت نتيجة الاختبار إلى احتواء 12 نوعا من منتجات البرافينات على ما يعرف "بالهيدروكربونات العطرية للزيوت المعدنية" (MOAH)، والتي قد تحتوي على مواد يُشتبه في كونها مسببة للسرطان.

كما رصد الاختبار احتواء جميع منتجات البرافينات على المركبات الكيميائية MOSH وPOSH، التي يمكن أن تتراكم في الأنسجة الدهنية للجسم وفي الكبد، فضلا عن أن بعض الأصباغ يمكن أن تتسبب في استجابات تحسسية.

وتكمن الخطورة في أن المرأة غالبا ما تلعق أحمر الشفاه بلسانها أثناء التحدث أو تناول الطعام أو التقبيل، ومن ثم وصول هذه المواد إلى داخل الجسم. ولتجنب هذه المخاطر، تنصح "أوكو تست" المرأة بالابتعاد عن هذه المستحضرات واستعمال مستحضرات أحمر الشفاه الطبيعية.