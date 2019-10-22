فيديو.. هاني الناظر يحذر من ادوية مجموعة الشتاء .. خطر على الصحة

أكد الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، خلال مداخلة تليفونية، أجراها مع برنامج "مساء dmc"، والتي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن وزارة الصحة دائما ما تقوم بعمل حملات التطعيم، لافتا إلى أنه يجب على الأسر أن تحرص على إعطاء التطعيمات لأطفالها، طبقا لبرنامج الوزارة.

وأشار إلى ضرورة عدم الالتفات للشائعات عبر فيس بوك، بشأن وجود أخطار ناتجة عن التطعيمات.

وأضاف رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق خلال البرنامج، أن الحصول على التطعيمات يكون عن طريق طبيب متخصص، أو عن طريق العيادات والمستشفيات أو الوحدات.

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وحذر رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، من الحصول على أدوية تباع في الصيدليات تسمى "مجموعة الشتاء"، مؤكدا أنها تسبب خطرا على أجهزة الجسد الحيوية إضافة إلى الأعراض الجانبية الخطيرة، وتوجه بالنصح للمواطنين بعدم تناولها دون استشارة الطبيب.

وعن عدم تناول الأشخاص للأدوية خلال نزلات البرد، قال: "في بعض العادات اللي ممكن نعملها في المنزل، تمكننا من الحصول على المعادن والفيتامينات، ومنها يجب الحرص على تناول كوب من القهوة صباحا وكوب من الشاي وتناول شراب نبات المورينجا لأن به كم من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الإنسان وتعطيه مناعة كبيرة، والموجود في المركز القومي للبحوث، وشركات الشاي العالمية المشهورة، وما يُعرف باسم "المعجزة"، فهو مفيد للبشرة والأظافر وتقوية الشعر.

وتوجه بالنصح للأشخاص الذين يعانون من جفاف البشرة، خاصةً في فصل الشتاء، والتي تبدأ مع التقلبات العنيفة خلال منتصف الخريف، والتي يمكن التغلب عليها من خلال تناول المشروبات الدافئة، والسلطة الخضراء بانتظام، والإكثار من شرب المياه، بالإضافة إلى استخدام المرطبات الآمنة للجلد، وهو الفازلين، حيث يعتبر وسيلة فعالة في هذا الشأن.