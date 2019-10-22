بملابس رياضية.. عروسان يحتفلان بزفافهما ويحولانه إلى ماراثون

حول عروسان، (ويل ولويزا) في مدينة نيوكاسل في ولاية نيو ويلز الجنوبية الأسترالية، رقصة العروسين التقليدية في حفل زفافهما إلى ماراثون طوله 5 كيلومترات.

تعرف العروسان على بعضهما البعض خلال عام 2015، في أثناء التدريبات الرياضية بأحد الأندية المحلية، وبعد تعارفهما، افترق "ويل" عن صديقته السابقة عام 2017، ودعا "لويزا" إلى مأدبة غداء، فكانت بداية لعلاقتهما الرومانسية.

ويقول ويل: "بدأت العلاقة الرومانسية فجأة وقد أعجبت بها جدا وكنا نجد لغة مشتركة بسهولة"، وذلك فقًا لصحيفة "Birmingham Mail".

Advertisements

وقالت العروس لويزا إن الجري ساعد كثيرا على توطيد علاقتهما، وخلال عام 2018 طلب يدها للزواج وهما في اليابان، ويقول عن ذلك "أردنا أن نوحد ولعنا بالجري والأصدقاء والعائلة، لأن الجري هو الذي جمعنا، ونحن أردنا أن يكون حاضرا في زواجنا.. في البداية اقترحت الجري للمتعة والضحك، ولكن لويزا أعجبت بالفكرة".

ويقول العريس: "قررنا بدلا من رقصة الزفاف، الجري".

وقد بدأت مراسم الزواج في السابعة صباحا، بحضور 60 ضيفا بملابس الرياضة، بطلب من العريسين.

واعترف العروسان بأنهما أنفقا على مراسم زواجهما 2100 جنيه إسترليني (44 ألف جنيه مصري) وتقول لويزا "لم نكن نرغب بحفل زواج تقليدي، لقد استمتعنا بصباح ممتع مليء بلحظات رائعة، نحن التقينا خلال الركض، وهذا جزء مهم من حياتنا".