هل للحب مقابل؟.. محور جدال عمرو أديب ورجاء الجداوي في برنامج الحكاية

خصص الإعلامي عمرو أديب، فقرته الحوارية مع الفنانة رجاء الجداوي، للحديث حول "هل الحب بمقابل"، حيث استقبل اتصالات من المواطنين للتعليق على هذا الأمر، وذلك خلال برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال أحد المواطنين يُدعى "مجدي" من المنوفية، خلال مداخلة هاتفية، إنه دائما ما يرجح تصريحات رجاء الجداوي بأن الحب لا بد أن لا يقابله أي مقابل: "لو أنت منتظر مقابل من الحب، يبقى مش حب، الحب هو التضحية بدون مقابل، الحب عطاء".

فيما رد أديب: "لو احنا قاعدين بناكل مثلا، إيه الحب في كده؟، الحب بقى إنك تأكليني؟، لازم يبقى فيه مقابل للحب"، فمازحته الجداوي: "وأأكلك ليه؟ هي إيديك فين؟".

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فيما قال مواطن يُدعى هشام، من المحلة: "أنا مش معاك يا أستاذ عمرو النهاردة، لأن الحب بدون مقابل، ده شعور رباني".

وردَّ أديب مازحا: "الحب لازم يبقى وراه مصلحة، إيه المقابل يا هشام إني أحبك؟، لازم يبقى فيه مقابل للحب".

بينما أكد المهندس حمدي، من القاهرة: "مفيش حاجة اسمها حب بدون مقابل، يبقى ملهوش أي لزمة، لما أكون بحبك ومعاك حاجة مش عاوز تدهالي، يبقى كده هكرهك، أنا بحب الطبق اللي معاك ده بتاع الأكل، طب ما تناولهولي"، فرد أديب مازحا: "ده مش حب بقى.. ده طمع".