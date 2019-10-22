ظافر العابدين: بكلم مراتي 4 مرات في اليوم.. ومش فاكر آخر هدية جبتها

رد الفنان التونسي ظافر العابدين، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث"، حول معاملته الرومانسية لزوجته، حيث ذكر أن الرومانسية تُعد تعبير من الشخص لزوجته، مثل الاهتمام بها والحديث معها باستمرار.

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وأضاف "العابدين": الرومانسية هو إني أتكلم مع مراتي 4 مرات في اليوم، أسمع كيف مر اليوم عليها، أشاركها في مشاكلها، حتى وإن كنت في سفر لازم يكون فيه رومانسية من خلال التواصل معها دائما، موضحًا أنه لا يتذكر آخر هدية قدمها لزوجته.

وعن عدم ارتداءه الدبلة، قال: "كان عندي دبلة قديمة جدا، فوقعت مني، فشيلت الدبلة بتاعة الزواج على ما أجيب الدبلة الثانية، بس أنا هلبس دبلة، أنا من 11 سنة زواج بلبسها على طول مقلعتهاش غير من شهر ونصف فقط".