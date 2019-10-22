السعودية تحصد أول ميدالية ذهبية نسائية في دورة الخليج

أحرزت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة، حسناء الحماد، أول ميدالية للمملكة، أمس، في ثاني أيام منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون، في دول الخليج العربي، والمقامة بدولة الكويت، وذلك بفوزها بذهبية فردي سلاح السايبر، بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتية شهد خرام في النهائي بنتيجة 15 - 6 نقطة.

وتوجت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة، الأميرة نوف بنت خالد، اللاعبة حسناء الحماد بالذهبية، مؤكدة أن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعوديات قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة .

من جهة أخرى، دشن أخضر البولينج مشاركته بالدورة حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين، ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي، وحصلت على المركز التاسع من 20 لاعبة تمثلن 5 دول (السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، الكويت)، وحلت زميلتها مشاعل العبد الواحد في المركز الـ13 وتلتها غادة نمر في المركز الـ17، و اماني الغامدي في المركز الـ18.