نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. وجمهورها: إيه الجمال ده كله

نشرت الفنانة نرمين الفقي ، صورا، عبر حسابها على إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت نرمين الفقي الصور بفستان أسود قصير، من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذى ظهر معها في صور من جلسة التصوير، وعلقت على الصور: "شكرا هاني البحيري".

ونال الفستان إعجاب متابعيها، وجاءت من ضمن التعليقات: "إيه الجمال ده كله، ربنا يحميكي من كل عين حاسدة".

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ودائما ما تخطف نرمين الفقي، قلوب متابعيها عبر "السوشيال ميديا"، بإطلالاتها الجذابة، وأناقتها غير العادية، فما زالت تحتفظ برشاقتها وجمالها.

وتشارك الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها من جلسات التصوير التي تخضع لها، أو لأحدث الأزياء التي ترتديها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة "سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي، وولاء الشريف"، وحقق نجاحا كبيرا.