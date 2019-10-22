دراسة تحدد أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية لحرق الدهون

أفاد بحث جديد أجرته جامعتي باث وبرمنجهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعد في حرق المزيد من الدهون.

وشملت الدراسة التي أجريت على 30 رجلا من أصحاب السمنة المفرطة، أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع، بعضهم مارس الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده، في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وكشف تحليل النتائج عن أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار، خسروا ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة، التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

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وعلق الدكتور خابير جونزاليس، قائد الدراسة: "في حين أن هذا لم يكن له تأثير كبير على فقدان الوزن، إلا أنه أدى إلى تحسن كبير في الصحة بشكل عام، وزادت المجموعة التي مارست التمرين قبل الإفطار من قدرتها على الاستجابة للأنسولين".

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح، فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، ما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء، للتحقق من النتائج.