دراسة: منتجات الألبان تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

أجرى خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية دراسة جديدة حول تأثير تناول الكثير من منتجات الألبان على زيادة خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.

وحلل الخبراء، وفقا لموقع "مايو كلينك" بالولايات المتحدة، نتائج 47 دراسة بحثت في العلاقة بين النظام الغذائي والمرض، واكتشفوا أن الرجال الذين يتناولون الألبان بانتظام، يزيد احتمال إصابتهم بسرطان البروستاتا بنسبة 65%، ومع ذلك، لم تجد بعض الدراسات أي صلة ممكنة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

واعتمدت الدراسة على تتبع أكثر من مليون مشارك لمدة تصل إلى 20 عامًا، ولم تعتبر هذه الأولى من نوعها في مجال الإشارة إلى أن منتجات الألبان مرتبطة بسرطان البروستاتا.

وكانت النتائج المتعلقة باستهلاك الجبن والحليب والزبدة مختلطة، ويعتقد أن الخطر المرتبط بها ضئيل.

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ويعتقد أن تناول كميات كبيرة من الألبان، يزيد من مقدار عامل النمو "الشبيه بالأنسولين" (IGF)، داخل الجسم.

ويتفاعل البروتين مع الخلايا ويسبب "سلسلة من ردود الفعل"، وفقا لصندوق أبحاث السرطان العالمي.

وقال مركز سرطان البروستاتا في بريطانيا، إن الصلة بين المرض ومنتجات الألبان "قد تكون بسبب الكالسيوم الموجود فيها"، لكن المؤسسة الخيرية تحذر من أهمية الحصول على 700 مللي جرام من الكالسيوم (3 أكواب من الحليب)، يوميا "للحفاظ على صحة العظام".

ولم توضح النتائج كمية الألبان المرتبطة بزيادة المخاطر، كما أظهرت أن الرجال الذين اتبعوا نظام غذائي نباتي، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

ولم تجد الدراسة أي صلة بين استهلاك الأطعمة الحيوانية الأخرى، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء أو الأسماك، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.