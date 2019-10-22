فيديو.. معلم يحمل تلميذة من ذوي الاحتياجات للكتابة على السبورة

في لقطة إنسانية كان بطلها معلم يدعى ممدوح السباعي، وهو مدرس الدمج ورعاية الموهوبين بإحدى مدارس سوهاج، وذلك بعدما حمل تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتلبية رغبتها في الكتابة على السبورة.

وفي مداخلة تليفونية، أجراها المعلم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامجه "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN"، أوضح المعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التربية والتعليم أعطوا اهتماما كبيرا بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالفعل افتتحت إدارة الدمج التابعة، أيضا لوزارة التربية والتعليم، وأصبحت الأماكن المتاحة لكل ابن وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من الحصول على تعليمهم بشكل جيد.

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وأشار "السباعي" في المداخلة التليفونية، أنه دخل الفصل وشاهد التلميذة التي تدعى "حسناء" وهي في الصف الثاني الابتدائي، متواجدة بين الأطفال الأصحاء، وفي أثناء طلب المعلم من الطلاب الكتابة على السبورة، كانت "حسناء" ترغب أيضا في الكتابة مثل أصدقائها وزملائها.

"ملقتش حرج أني أشيلها وألبي رغبتها زي الأصحاء، عشان متحسش إن عندها نقص".. هكذا أوضح "السباعي" سبب حمله التلميذة للكتابة على السبورة، مضيفا: "زي ما هكون عاوز أن أولادي يتعاملوا بشكل أحسن من المعلمين، لازم أعامل التلاميذ معاملة طيبة وحسنة".