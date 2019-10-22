هذا الحمض سر جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن حمض الأزيلايك “Azelaic acid” يعد بمثابة سر جمال البشرة؛ حيث إنه يمنح البشرة مظهرا موحدا ونقيا يشع نضارة وحيوية. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حمض الأزيلايك يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات والأكسدة والمؤثرات البيئية؛ حيث إنه يعمل كمُقشر لإزالة التقرنات الجلدية وتنظيف المسام وتصغير حجمها. وبفضل هذه المزايا العديدة يعد حمض الأزيلايك سلاحا فعالا لمحاربة البثور والشوائب والتصبغات اللونية والاحمرار والتهيج ليمنح البشرة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

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