"تشيلسي بوت" نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل تشيلسي بوت "Chelsea Boots" نجم موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن تشيلسي بوت هو بوت بلا أربطة يشتمل على قطعتين مرنتين على جانبيه، مشيرة إلى أن طوله يصل إلى الكاحل.

وأضافت شولتس أن تشيلسي بوت يطل هذا العام بوجه جديد؛ حيث إنه يشتمل على نعل ضخم ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

ولتأكيد الإطلالة الجريئة يمكن تنسيق تشيلسي بوت مع الملابس الجلدية والألوان الداكنة، في حين يمكن إضفاء لمسة رقة عليه من خلال تنسيقه مع الخامات المفعمة بالأنوثة كالحرير والشيفون والساتان.