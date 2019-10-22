العثور على أقدم لؤلؤة في العالم بالإمارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، من العثور على أقدم لؤلؤة في العالم، بجزيرة “مروح” قبالة سواحل أبوظبي، أطلق عليها اسم “لؤلؤة أبوظبي”.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فإن الطبقات التي تغطي اللؤلؤة، تبين أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد.

الاكتشاف يعد دليلا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

”لؤلؤة أبوظبي”، ستعرض لأول مرة أمام الجمهور في المعرض القادم الذي ينظمه متحف “اللوفر أبوظبي” تحت عنوان “10 آلاف عام من الرفاهية” حيث كان اللؤلؤ من العناصر الثمينة في العصر الحجري الحديث، وحاليا يعد من المظاهر التي تدل على الرفاهية ويستخدم كحلي للزينة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

Advertisements

وقبل اكتشاف “لؤلؤة أبوظبي”، كان قد تم اكتشاف أقدم لؤلؤة في دولة الإمارات في موقع يعود للعصر الحجري الحديث في أم القيوين، كما تم العثور على العديد من اللآلئ القديمة في مقبرة تعود إلى نفس العصر بالقرب من جبل البحيص في إمارة الشارقة، إلا أن التأريخ الكربوني يظهر بأن “لؤلؤة أبوظبي” أقدم من هذين الاكتشافين.

أحدث عمليات التنقيب في جزيرة “مروح”، التي نفذها خبراء الآثار في الدائرة، كشفت عن المزيد من المعلومات عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل حوالي 8 آلاف عام، والتي أظهرت أدلة جديدة تلقي الضوء على الممارسات المعمارية والفنية والتقنية المتقدمة التي استخدمها سكان أبوظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جدا ترجع إلى العصر الحجري الحديث.

وتم اكتشاف موقع مروح للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، والمكون من بقايا انهيار هياكل صخرية عديدة لمنازل من العصر الحجري الحديث.