عجوز عمرها 86 عاما تمارس تمارين الضغط بقوة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت سيدة مسنة تدعى ماجي ديسانتي، عددا كبيرا من الأشخاص بقدرتها المذهلة على أداء اللياقة البدنية التي قد لا يمتلكها كثير من الشباب، بعدما استطاعت أن تؤدي حركة رياضية بمرونة كبيرة رغم بلوغها الـ 84 عاما.

شبكة “إي بي سي” الإخبارية، ذكرت أن ماجي ديسانتي، التي خدمت الجيش الأمريكي في حرب فيتنام وتوجت برتبة “مقدم”، قامت بتمرين الضغط قبل ركوب الطائرة، في إطار رحلة فخرية إلى واشنطن لزيارة عدد من النصب التذكارية.

العسكرية السابقة دخلت في تحد مع رجل من إدارة أمن النقل الأمريكية، فقام الاثنان بالنزول أرضا، وأنجزا تمرين الضغط من 7 مرات صعودا وهبوطا.

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ديسانتي كانت قد عملت ممرضة عسكرية خلال حرب فيتنام، وكانت تستعد إلى السفر من أريزونا وهي ترتدي بذلتها العسكرية.. وحين انتهت من تمرين الضغط، تلقت مساعدة بسيطة حتى تنهض، وسط إعجاب كبير بما أنجزته.

معلقون قالوا: إنهم يأملون أن يظلوا في صحة مماثلة حين يتقدم بهم العمر إلى الثمانين، فيما قال آخرون إن بعض الناس لا يستطيعون أداء تمرين الضغط حتى في فترة الشباب.