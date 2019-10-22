سجن 5 نجوم.. موسيقى صاخبة وفتيات ليل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر سجين يراقص امرأتين داخل زنزانته، في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في مشهد بدا وكأنه التقط من داخل ملهى ليلي.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن فيسنتي فرنانديز، المدان بجريمة قتل في جمهورية الدومينيكان، ظهر وهو يرقص مع فتاتين على وقع الموسيقى الصاخبة والأضواء الملونة الساطعة.. وسجل الفيديو في سجن بمدينة لا فيغا، ثالث أكبر مدينة في البلاد.

ووفقا للصحيفة لا يعرف الكيفية التي دخلت بها المرأتان إلى داخل الزنانة، في سجن يفترض أن يخضع لحراسة مشددة.. كما أن الفيديو يظهر حالة الرفاهية التي يعيشها فرنانديز، المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، حيث ظهرت في خلفية الفيديو شاشة تلفزيون كبيرة.

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وأضافت أنه قبل أيام من هذا الفيديو، تباهى سجين آخر مدان في جريمة سرقة، بالحياة المريحة للسجناء في الجزيرة المطلة على البحر الكاريبي، حيث عرض مسدسا ومجموعة من الأحذية والقبعات الرياضية غالية الثمن.

ووفقا لتقارير محلية، فمن غير الواضح كيف تمكن السجين لويس غارسيا فرنانديز من الحصول على هذا السلاح القاتل داخل محبسه.

وأمام هذه الفيديوهات التي أثارت موجة استياء في الدولة الكاريبية، أصدرت السلطات بيانا قالت فيه إن الفيديو الذي أظهر تباهي السجين بالسلاح قديم وتم التقاطه منذ عام، مؤكدة أن السلاح لم يعد موجودا في السجن.. مشيرة إلى أنه تم نقل السجين إلى مكان آخر لإكمال عقوبته.

لكن ليس من الواضح ما حدث مع السجين الأول، الذي نظم حفلة صاخبة، في مكان يفترض أن يكون موقعا لتنفيذ العقوبة.