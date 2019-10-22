الجمعة.. مؤتمر للحديث عن تجربة مصر في علاج التصلب المتعدد

تعقد الجمعية المصرية للتصلب المتعدد والجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب مؤتمر صحفيًا، يوم الجمعة القادمة، بمناسبة حضور البروفيسر العالمي الدكتور جافين جيوفانومي، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة بارتس ورئيس جمعية الصحة الدماغية بلندن وهو المشرف على التجارب العلاجية في المراحل الثالثة لجميع علاجات التصلب المتعدد قبل الموافقة عليها.

ويسلط المؤتمر الضوء على تجربة مصر في علاج التصلب المتعدد التي جعلها ترتقي للعالمية ولذلك تم اختيار لأول مرة طبيبة مصرية لرئاسة الاتحاد الدولي لجمعيات التصلب المتعدد وأيضًا لأول مرة يتم اختيار طبيب مصري ضمن النخبة العلمية ولأول مرة يتم اختيار طبيب مصري ضمن النخبة العلمية لاعتلاء منصة أكبر حدث علمي في العالم لمناقشة مرض التصلب المتعدد.