صورة.. جومانا مراد لزوجها في عيد زواجهما السادس: حبك بيعطي للحياة معنى

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة جديدة لها مع زوجها المحامي ربيع بسيسو، بمناسبة عيد زواجهما السادس، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ووجهت جومانا مراد، رسالة لزوجها: "كل عام وأنت حبيبي وزوجي ورفيقي.. إمبارح كملنا ٦ سنين مع بعض وإنشالله العمر كلو بتضلك منور حياتي وجودك معي وحبك هو اللي بيعطي للحياة معنى.. الله يخليلي إياك يا روحي happy anniversary".

وتفاعلت عدد من الفنانات مع منشور جومانة مراد، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "ما شاء الله ربنا يحفظكم"، وعلقت نيللي كريم: "ربنا يسعدك حبيبتي"، أما هيدي كرم: "كل سنة وأنتم طيبين حبيبتي"، وكتبت سوسن بدر: "إن شاء الله كل أيامكم سعادة وهنا يارب".

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وتزوجت الفنانة جومانا مراد، 3 مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام 3 سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو، التي تزوجته منذ عام 2013.