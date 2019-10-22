متحف "آيكيا" يقدم لزواره "كرات اللحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نعم، يقدم متحف عملاقة الأثاث السويدية آيكيا في بلدة ألمهولت كرات اللحم السويدية. يقول بونتوس يوهانسون، منسق الفعاليات بالمتحف، إن بعض الناس يقولون إنها كرات اللحم الأفضل.

ويقول يوهانسون: "نحن لا نسخر من أنفسنا أيضا: آيكيا مرتبطة ببساطة بالغذاء"، مؤكدا أنه يتم طهيها (كرات اللحم) وفقا للمعايير نفسها المتبعة في أي مكان آخر في العالم. ويضيف: "في بعض البلدان، تذهب إلى السوق لتناول الطعام وليس للتسوق".

في بلدة ألمهولت الواقعة بمقاطعة سمولاند جنوبي السويد، افتتح إنجفار كامبراد (1926-2018) أول شركة لايكيا، التي أصبحت الآن مقر شركة الأثاث العملاقة.

وفي مقاطعة سمولاند، يوجد دائمًا وقت لتناول الفيكا - استراحة لتناول القهوة مع كعكة القرفة. أما متحف ايكيا فلديه الكثير لتقديمه أكثر من مجرد الكوتبولر (كرات اللحم السويدية).

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ويركز المطعم في متحف ايكيا بشكل أساسي على الأصناف الإقليمية المصنوعة من المنتجات المحلية مثل كروبكاكور (كرات البطاطس المحشوة بلحم الخنزير المقدد)، وسمك السلمون الذي يمثل طبقا ضروريا دائما في السويد.

وحتى المتحف نفسه اكثر من مجرد معرض للشركة، إنه يتعلق بتاريخ السويد أيضا. ويرتبط صعود ايكيا ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية المحلية، كما أن المعرض الدائم للمتحف ليس مملا على الإطلاق.

وتبدي ايكيا الفكاهة، خاصة في الطريقة التي تعرض بها المصنوعات اليدوية، وتسمح لك بتسجيل اسمك في غلاف الكتالوج.

وتتكون إحدى القطع المعروضة من مفتاح واحد صغير من مفاتيح الصواميل السداسية ذات الزاوية المستخدمة لتجميع الأثاث. فيما تتكون قطعة عرض أخرى من شوكة واحدة فقط مع كرة لحم.

وتمثل زيارة متحف ايكيا رحلة ممتعة تصلح لقضاء العطلة، خاصة للعائلات، ولا سيما إذا كانت الأسرة قادمة من كوبنهاجن الأقرب إلى ألمهولت مقارنة بمدينة ستوكهولم.