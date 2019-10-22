محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة موس الفراولة على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير: 1- كوبان من الفراولة الطازجة 2- علبتان من الجلي بنكهة الفراولة 3- نصف كوب ماء 4- علبة من الحليب المبخّر 5- كريمة مخفوقة للتزيين طريقة التحضير: Advertisements 1- نضيف جلي الفراولة مع كوب من عصير الفراولة، ونصف كوب من الماء في قِدر. 2- نضع القِدر على النار، ثمّ اخلط المزيج إلى أن يذوب الجلي تماماً ويغلي المزيج. 3- نضيف باقي كمية عصير الفراولة، ثمّ نضيف الحليب المبخّر بشكل تدريجي. 4- نحرّك المزيج جيداً إلى أن تندمج المكوّنات جيداً. 5- نترك المزيج ليبرد تماماً. 6- نسكب المزيج في وعاء مستطيل. 7- نضع الوعاء في الثلاجة. 8- نضع موس الفراولة في كؤوس زجاجية دائرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في دقائق.. طريقة تحضير موس الفراولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.