"سماح" مدير إدارة الأزمات بالجيزة: إسعاد المواطن هدفنا.. والمرأة أثبتت كفاءتها

طيلة 21 عامًا عملت خلالها سماح عفيفي في وزارة الشباب والرياضة، تمكنت من الحصول على الدكتوراه في التربية الرياضية بجامعة حلوان، وحاليا هي مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الجيزة، كما أنها حصلت على المركز الأول في دورة القيادات النسائية في مركز التنمية المحلية بسقارة.

تقول "سماح"، لـ"الوطن"، أنها حصلت على دورة حول إدارة الأزمات فى أكاديمية ناصر العسكرية لمدة 3 شهور، وكانت بمثابة نقطة تحول فى حياتها، وبعدها طلبت الانتقال من الشباب والرياضة للعمل فى المحليات، وكان دافعها الأول وشغلها الشاغل هو نقل ما تعلمته للآخرين وممارسته على أرض الواقع وخدمة المجتمع بالشكل الأنسب، مشيرة إلى أنه تم اختيارها مدير الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الجيزة فى يناير 2018، ومع تولي اللواء أحمد راشد، مهام محافظة الجيزة، بدأت إدارة الأزمات عهدا جديدا في ظل توجهات الحكومة الحالية بالتفاعل مع المواطن وتلبية احتياجاته وحل أي مشاكل وإزالة العراقيل والعمل على إرضاء المواطن.

وأشارت إلى أن المحليات حاليا تعمل بكفاءة، لأنها تتعامل مع أزمات كثيرة من إشغالات وصرف صحي وتعليم وتعديات وصحة وخلافه، والحكومة تركز على تقديم خدمة أفضل للمواطن، وهناك استجابة سريعة للشكاوى والتجاوب مع رسائل المواطنين وطلباتهم سواء عن طريق إدارة الأزمات وخدمة المواطنين بالمحافظة ومبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في أكتوبر الماضي، علاوة على منظومة الشكاوى الحكومية تحت مظلة رئاسة الوزراء، وكله يصب في مصلحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة.

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وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على تدريب العاملين فى إدارة الأزمات وغيرها من الإدارات المحلية على تقديم خدمة أفضل والتفاعل مع المواطن والسعي إلى إرضائه، وخلال الفترة المقبلة سيصدر قانون الإدارة المحلية، وأنا متفائلة جداً لأننا سننتقل من مرحلة العمل على رضا المواطن إلى إسعاد المواطن مثل كل الدول المتقدمة، مضيفة: «لدينا قيادات مؤمنة بالعمل على إسعاد المواطن، وإزالة أى عراقيل فكل محافظة لها خطة عمل وكل قطاع من قطاعات المحافظة يعد خطته وفق خطة التنمية المستدامة 2030 إذن العمل سيتم وفق خطة مستقبلية واضحة المعالم، ولا يتغير الأمر بتغير القيادات، مشددة على أهمية المشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وإقامة مشروعات».

وأوضحت أنه فى مجال إدارة الأزمات يتم قياس نبض الشارع من خلال الطلبات والشكاوى التى يقدمها المواطنون، فالمواطن عندما يرى المسئول إيجابياً ويتفاعل معه، لا يتوانى فى إرسال طلبه أو شكواه للمحافظة أو الإدارة المختصة، ويتابع المحافظ بنفسه شكاوى المواطنين ويطلب تقارير عنها ونسبة حلها، ويتم تلقى طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر خدمة "واتس آب" والتواصل مستمر من المواطنين وبعد إنهاء المشكلة تصلنا عبارات التحية والتقدير من المواطنين للإشادة بمجهودات القائمين على حل مشكلات الجمهور.

وشددت على أهمية زيادة الوعى لدى المواطن للحفاظ على حقوقه ومعرفة ما له وما عليه، مؤكدة أن المواطن الجيزاوى لديه درجة عالية من الوعى. وأكدت أن تنمية مهارات العاملين والارتقاء بمستواهم من شأنه تحقيق رضا المواطن، مشيدة بمجهودات القيادة السياسية واهتمامها بالشباب والمرأة فى السنوات الأخيرة، وحرص وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة، ففى الجيزة المرأة تشغل العديد من المناصب.