إطلالات أنيقة لنجمات العالم على السجادة الحمراء في مهرجان روما السينمائي

أطلت نجمات العالم في مهرجان روما السينمائي المقامة حالياً فعالياته في العاصمة الإيطالية بكثير من الإطلالات الأنيقة التي تهتم كثير من نساء العالم بمتابعتها.

وكانت الدورة الـ14 لمهرجان روما السينمائي انطلقت الخميس بالعاصمة الإيطالية، بمشاركة كوكبة من النجوم من الممثلين والسينمائيين العالميين.

وفي التقرير التالي تلقي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أبرز إطلالات نجمات مهرجان روما السينمائي.

وخطفت الممثلة البريطانية ميشيل دوكري الأنظار على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لفيلمها المشارك داونتون آبي Downton Abbey السبت الماضي، بإطلالة إستوائية رقيقة من توقيع دار الأزياء الإيطالية فالينتينو.

وبتصميم يشبه أجواء الأدغال والغابات، أطلت دوكري (37 عاماً) بفستان مكسي طويل من خامة التول، شفاف من الجزء العلوي وأكمام منفوشة، ومطرز برسومات ورود ملونة بارزة لامعة، ومزدان برسمة فهد بري على ذيل الفستان.

ويبدو أن الممثلة البريطانية أرادت إكمال إطلالتها الاستوائية بقليل من الجرأة، فنسقتها ببعض المجوهرات اللامعة الكبيرة الحجم، وكثير من الخواتم وقرط واحد باللون الأحمر، زين أذنها اليسرى.

كما اعتمدت تصفيفة الشعر المنسدلة إلى الوراء، مما أضفت على إطلالتها مزيداً من البساطة والرقي.

أما مكياجها فجاء بسيطاً للغاية من خلال اعتمادها أحمر شفاه باللون الأحمر وكحل العيون الخفيف، الأسلوب الذي أضفى على مظهرها كثيرh من الرقة.

ومن بين الفنانات البريطانيات المشاركات في الفيلم وأطلت بمظهر كلاسيكي فخم على السجادة الحمراء، الممثلة إميلدا ستونتون، والتي اختارت بدلة رقيقة مكونة من سترة بأكمام طويلة باللون الأزرق اللامع مزينة بنقوشات باللونين الأسود والذهبي، وبنطلون واسع من خامة الشيفون الثقيل باللون الكحلي.

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وأكملت ستونتون، 63 عاماً، إطلالتها الأنيقة بزوج من الأحذية الشمواه باللون البني.

ومن ضمن النجمات الأخريات اللاتي ظهرن على السجادة الحمراء السبت، الممثلة الإيطالية إليانا ميجليو، التي اختارت لهذه المناسبة فستانا طويلا (أوف شولدر) بحمالتين منسدلتين على كتفيها من توقيع كولتشاجوف باربا، والإطلالة التي جاءت بالألوان الأسود والفضي والأزرق، هي اللون الرائج للغاية هذا الموسم.

أما الممثلة الإيطالية كاترينا باليفو فأذهلت الجميع بإطلالة رقيقة وبسيطة للغاية مكونة من فستان طويل باللون الوردي بتفصيلة (وان شولدر) وذيل طويل من بداية الكم الأيسر وحتى نهاية الفستان.

واختارت الممثلة الإيطالية زوجين من الأحذية باللون الأسود اللامع، وحقيبة صغيرة الحجم شفافة تشبه البلورة، ليكتمل مظهرها الأنيق.

ونسقت باليفو طلتها الناعمة بتصفيفة الشعر المنسدل وزوج من الأقراط الصغيرة الحجم وخاتم لامع في يديها اليسرى. كما اعتمدت المكياج الدخاني (السموكي) لعينيها وأحمر الشفاه والخدود بلون النيود.

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