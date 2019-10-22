مايا مرسي تزور مستشفى الناس للأطفال

زارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، مستشفى الناس الخيرى للأطفال بشبرا الخيمة، وكانت في استقبالها النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بوجود مستشفى بهذه الإمكانيات على أرض مصر، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للمستشفى تقليل قوائم الانتظار للأطفال.

وأشادت رئيسة المجلس بنظام المستشفى وما تحتويه من أجهزة متطورة يجعلها تنافس وتتفوق على المستشفيات الدولية، مؤكدة أن المستشفى تعد نموذجا مشرفا يستحق الدعم من كل الجهات.

وأوضحت أن المستشفى فتحت أبوابها أمام الحالات المرضية واستقبلت 200 حالة من خلال العيادات الخارجية، مضيفة أنها بإمكانها إجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية قسطرة، بالإضافة إلى وجود وحدة للعناية المركزة على أعلى مستوى، كما يمكن تحويل أي غرفة عادية إلى عناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يدعم أمهات مصر بالشراكة مع مستشفى الناس،من خلال توعيهن بكيفية اكتشاف الأمراض، التي تصيب أطفالهن والتواصل مع المستشفى.

فيما أكدت النائبة أنيسة حسونة أن المستشفى تسعى إلى التميز في مجال العيوب الخلقية لقلب الأطفال، وتهدف بعد ذلك الدخول في مجالات أخرى تدعم صحة الطفل.

وأكدت ثقتها فى دعم الشعب المصري لهذا الصرح الطبي الكبير، مضيفة أن المستشفى على طراز عالمي، وتحتوي على أجهزة متطورة تقلل تعرض الأطفال للإشعاع.

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وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في قسم الطوارئ، قسم الأشعة، رعاية القلب، غرف العمليات، العناية المركزة والعيادات الخارجية وغرف التدريب.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس للأطفال تعد أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 وتعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتبدأ المرحلة الأولى بـ 110 أسرة، كما تضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، وتضم أيضًا جهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية.