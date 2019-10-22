أعراض التينيا.. الأسباب والعلاج

التينيا هي عدوى فطرية في الجلد، وينتج عن نوع من الخميرة التي تعيش بشكل طبيعي على بشرتك، عندما يخرج نمو الخميرة عن السيطرة، فإن الجلد يمرض، ويظهر طفح جلدي، وهو التينيا، بحسب موقع "ويب مد".

أسباب التينيا

بشرة دهنية

مناخ حار

كثرة التعرق

ضعف الجهاز المناعي

نظرًا لأن الخميرة تنمو بشكل طبيعي على بشرتك، فإن التينيا ليست معدية. ويمكن أن تؤثر على الناس من أي لون البشرة. ومن المرجح أن تؤثر على المراهقين والشباب.

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أعراض التينيا

بقع قد تكون بيضاء أو وردية أو حمراء أو بنية اللون ويمكن أن تكون أفتح أو أغمق من الجلد المحيط بها.

البقع لا تسمر مثل بقية بشرتك.

البقع التي قد تحدث في أي مكان على جسمك ولكن الأكثر شيوعًا في الرقبة والصدر والظهر والذراعين.

قد تختفي البقع أثناء الطقس البارد وتتفاقم خلال الطقس الدافئ والرطب.

قد تكون جافة ومتقشرة وقد تتسبب في الحكة أو الخدوش، على الرغم من أن هذا غير شائع.

علاج التينيا

يمكن أن يتكون علاج التينيا من الكريمات والمستحضرات والشامبو الموضوعي على الجلد.

ويمكن أن تشمل أيضا الأدوية المقدمة كحبوب. يعتمد نوع العلاج على حجم وموقع وسمك المنطقة المصابة.