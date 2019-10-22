منال رئيس منيا القمح: أقود حملات الإزالة بنفسي

منذ العام 1966 التحقت منال الغندور، داخل المحليات تدرجت بمناصب عدة وتنقلت بين المراكز والمحافظات المختلفة وتولت رئاسة 4 مراكز في مدن تابعة لمحافظتي الدقهلية والشرقية، وحاليًا تشغل منصب رئيس مدينة ومركز منيا القمح بالشرقية.

تقول "الغندور" عن تجربتها لـ"الوطن"، "لا أحب وضع الجمود، وأى موقع أتولاه يجب إحداث تطوير وتغيير فيه للأفضل، ويومياً أوجد فى الشارع وسط المواطنين، وأرفض إدارة العمل من المكتب، ولا أحب أن أرى بعين غيرى ولا أترك أذنى أسيرة لأحاديث الآخرين".

وأضافت "الغندور" أنها حصلت على 3 دورات تدريبية داخل مركز سقارة أولها دورة كانت فى التسعينيات حينما كانت تعمل مفتشاً مالياً وإدارياً، مشيرة إلى أن مركز سقارة تطور بشكل كبير عن الأعوام الماضية، وحصلت على دورة التخطيط الاستراتيجي، وكانت آخر الدورات التى حصلت عليها هى دورة القيادات النسائية لأنها كانت متميزة جدا خاصة ورش العمل التى تشهد تطبيق كل الأفكار النظرية فلم تعد الدورات مجرد محاضرات أكاديمية، وتطور إلى وجود ورش تطبق وتترجم المحاضرات إلى شكل عملي، علاوة على أن فكرة وجود مساعد مدرب داخل الدورة جيدة، ودورة القيادات النسائية الأخيرة شارك فيها 28 سيدة من قيادات المحليات.

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وأشارت إلى أن الدورة ركزت على جوانب مهمة فى شخصية المرأة القيادية وكيفية تنمية مهاراتهن وتطوير أدائهن والتعامل مع المواطنين، مضيفة، «دورة القيادات النسائية ركزت على جوانب مهمة منها كيفية السيطرة على الأنا داخل الشخصية القيادية، بحيث لا تصاب بالغرور أو تضخم فى الذات، علاوة على كيفية التفاوض مع أى طرف لتحقيق الصالح العام، وتسعى إلى ترجمة ما تعلمته فى الدورة على أرض الواقع فى منيا القمح».

وأكدت أنها تقود حملات الإزالة والإشغالات، وتفضل النظام وعدم العشوائية فى العمل، واتباع سيستم محدد بحيث يعرف كل موظف ومسئول داخل الحى أو مركز المدينة ما له وما عليه، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يرون أن موظف المحليات يتعالى عليهم، ولا يقدم الخدمة بسلاسة ويسر.

وأكدت أنها تشدد على كل العاملين معها بأن الأولوية فى العمل هى خدمة المواطن، وتقديم خدمة جيدة فى وقت قياسى دون أى عراقيل أو تكدير للمواطن لأن الموظف طبيعة عمله تتمثل فى خدمة ورضا المواطن. وتابعت: «مررت بصعاب وتحديات كثيرة وواجهت حروباً خلال عملى ولكن توفيق الله كان حليفى ودعم القيادات والوزارة كان خير سند لى لأننى أحب عملى، وتوليت 4 مراكز في الدقهلية وكنت أول سيدة تتولى رئيس حي غرب المنصورة والسنبلاوين وميت غمر وأجا، وفي آخر تقييم لوزارة التنمية المحلية للقيادات حصلت على المركز الأول في الدقهلية، وهذا تكريم يكفيني لأنني أخلص لعملي على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أكثر المشكلات، التي تصلها في الفترات الأخيرة كرئيس مركز ومدينة يتصدرها التعديات على الأراضى ومخالفات المبانى نظرا لوجود جهل بالقانون، مشيرة إلى أن العمل مرهق إلى حد كبير ويشغل معظم الوقت، لكن تفهم الزوج وتحمل الأولاد وتقديرهم لظروف عملها، دفعهم لمساعدتها على العمل والنجاح، فالمرأة لديها طاقات جبارة كقيادة وزوجة وأم ناجحة تستحق كل الدعم والمساندة لإحداث طفرة في مصر كلها لتربية أجيال وكقيادة فى العمل.