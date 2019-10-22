سيدة ترتدى كل ملابسها في المطار وتنصح بعدم تقليدها.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

ارتدت سيدة مسافرة جميع ملابسها، في حيلة لتجنب سداد رسوم كبيرة بعد أن أبلغتها سلطات المطار بوجود وزن زائد في حقائبها، وهي المشكلة التي يعاني منها كثير من المسافرين بالمطارات المختلفة حول العالم.

وارتدت السيدة - وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ستار - 2 كيلوجرام من الملابس الإضافية من بنطلونات وسترات وقمصان كانت تمثل الوزن الزائد في حقيبتها.

وقالت جيل في تصريحات صحفية إنها لجأت لهذه الحيلة لتجنب سداد الرسوم، ومع ذلك فإنها نصحت الركاب الآخرين بعدم تقليدها، وقامت جيل بنشر صورتها وهي ترتدى ملابسها على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقت أكثر من 800 تعليق و20 ألف مشاركة.