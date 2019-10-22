قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل بيتزا البيبروني، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.

مقادير عمل بيتزا البيبروني

بيبروني.

8 قطع توست أبيض.

مقادير الصلصلة

3 حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.

2 حبة بصل مقطع ناعم جدًا.

2 ملعقة صلصة طماطم أو كاتشب.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

Advertisements

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

1 كوب جبنة موزاريلا.

1 كوب جبنة شيدر.

طريقة عمل بيتزا البيبروني

رصي التوست على ورق الزبدة في صنية الفرن.

ثم بعد ذلك احشيها وضعي طبقة من صلصلة البيتزا وضيفي عليها كمية وفيرة من جبنة الموزاريلا ثم كمية وفيرة من جبنة شيدر وأخيرًا ضعي شرائح من البيبروني.

ثم ضعيها بالفرن على درجة حرارة 160 وراقبيها حتى تحمر من الأعلى ومن الأسفل وبعد ذلك رشي رشة زعتر خفيفة هي وسخنة لكي تعطي نكهة لذيذة.

وقدميها ساخنة.