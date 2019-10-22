حكمت رئيس كوم الحجر بكفر الشيخ: تفوقت على 6 مرشحين رجال

المرأة ناجحة وطموحة ولا تقل كفاءة عن الرجل، هكذا أكدت حكمت أبوالقيود، رئيس الوحدة المحلية لقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، السمات التي تتسم بها المرأة، خاصة بعدما تمكنت من التفوق على 6 مرشحين من الرجال، وتمكنت من اجتياز الاختبارات حتى وصلت لمنصبها الحالي.

وأكدت "حكمت" لـ"الوطن" أنه منذ إعلان الدولة عام 2017 عاماً للمرأة انعكس هذا إيجابيا على المحليات وظهر أثره فى تمكين المرأة بالوظائف القيادية وبالفعل تم إلحاق عدد منهن فى وظائف مرموقة تضم محافظين ورؤساء مدن وقرى.

وتابعت: «التحقت بالمحليات في 2013 وكنت قبلها أعمل فى التربية والتعليم معلمة لغة عربية للمرحلة الإعدادية والثانوية ولظروف أسرية تقدمت بطلب للعمل بالمحليات، لأنى لدى رغبة فى التجديد والابتكار، وأجيد توظيف كل شخص فى العمل والاستفادة من قدراته، بجانب إجادة فن التعامل مع الجمهور، وتدرجت فى العمل من إدارة المتابعة إلى سكرتيرة ثم التفتيش المالى والإدارى وبعدها سكرتيرة الوحدة المحلية ثم خضت اختبار رئيس الوحدة المحلية ونجحت فيه».

وأشارت إلى أن أول دورة حصلت عليها كانت داخل مركز التدريب بسقارة حول دورة القيادات النسائية واكتسبت منها خبرات فى تنمية المهارات واستفادت منها فى كيفية تطوير القيادى لنفسه وروشتة النجاح والاستفادة من تجارب الآخرين من سلبيات وإيجابيات، والبدء من حيث انتهى الآخرون، كما حصلت على دورة فى مركز شربين وأخرى بديوان عام المحافظة.

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وأكدت «حكمت» أنها شغلت منصب سكرتيرة الوحدة المحلية لقرية كوم الحجر من أغسطس إلى ديسمبر 2018، مضيفة: «وجدت أسلوب إدارة من سبقنى فى المنصب غير ناجحة، فقررت العمل وفق رؤية جديدة والتركيز على الفريق وليس الشخص الواحد لتنفيذ الرؤية والخطة وهو ما انعكس بالإيجاب على دورة العمل».

وتابعت: «منذ شغلى منصب رئيس الوحدة المحلية قبل 9 شهور وأنا موجودة فى الشارع يومياً وسط المواطنين للتعرف على مشكلاتهم وطلباتهم، وأرحب بالنقد ومعرفة أخطائى وعيوبي وأى سلبيات من وجهة نظر المواطن، وهناك تفاعل مستمر مع المواطنين»

وقالت إن أكبر مشكلة تواجه القرية هي الصرف الصحي ورصف الطرق، وقريبا سيتم حل مشكلة الصرف، وسيتبعها رصف الطرق منعا لإهدار المال العام، وبعد دخول خدمة الصرف ستكون كل الخدمات جيدة.

وأوضحت أن المرأة أخذت حقها فى المحليات وأثبتت وجودها بفضل شخصيتها القوية وتأدية العمل على أكمل وجه، وهذا لا يمنع من وجود منافسة نوعية مع الرجال، فما زال يوجد اعتقاد راسخ لدى البعض أن الرجل هو القائد المتحكم سواء فى البيت أو العمل، معربة عن أملها فى تولى مناصب قيادية مستقبلا كرئيس مدينة وصولا لمنصب المحافظ، وفي سبيل ذلك أنها تعمل على تطوير أدائها وصقل خبراتها والإلمام بكل صغيرة وكبيرة في المحليات.