فريدة رئيس غرب سوهاج: أعمل 18 ساعة وزوجي يشجعني على ذلك

فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، بدأت حديثها عن الرحلة الممتعة التي بدأتها منذ تخرجها في كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، في العام 1999، ومن ثم تنقلت بين الوظائف منها مدير مركز معلومات طما، وسكرتير مجلس قروى الرياينة ورئيس مجلس قروى مشطا ونائب رئيس مركز طما، إلى أن وصلت لمنصبها الحالي.

وأضافت: "أقول للمواطن جئت لتنفيذ القانون بأيدكم ولمصلحتكم"، مشيرة إلى أنه هناك فارق كبير بين دراسة السياحة والعمل فى المحليات، وبالتالى لا بد من تعلم كل صغيرة وكبيرة داخل المحليات لأننى تدرجت فى العمل بداية من العلاقات العامة وكنت أتابع كل تحركات رؤسائى فى العمل وللإلمام بكل التفاصيل والنزول فى كل جولات رئيس المركز، ثم توليت مركز معلومات طما وتعرفت على كيفية عمل خرائط معلوماتية لأخذ قرار صحيح بناء على معلومات ورصد المشكلات، وبدأت الإدارة المحلية من أول السلم، حيث توليت سكرتيرة مجلس قروى لمدة ٥ سنوات يخدم ٩ قرى ويضم 1000 موظف و300 عامل وسائق.

وتابعت: "قلت لنفسى لن أتولى أى منصب إلا وأنا ملمة بكل التفاصيل ولدى حصيلة من المعلومات أفضل من أى موظف يعمل معى حتى أكون صاحبة قرار يصب فى مصلحة المواطن دون أى تأثير، وخدمة المواطن فى مقدمة أولوياتى، وأنا أحب سماع صوت الشارع بصفة مستمرة والتواصل مع الجمهور وحل مشكلاتهم، فأنا ممثل الدولة لدى المواطن".

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وقالت إنها خلال تدرجها فى العمل تعرفت على الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى ونوعية الفساد المالى والإدارى ومهام الشبابيك الأمامية بالمراكز ودور الإدارات الهندسية، ودعت المواطنين إلى الإصرار على الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال التحلى بالجرأة ودخول مكتب رئيس المركز أو الحى فى حال تأخر خدمته أو طلبه لمعرفة الأسباب وإزالة أى عراقيل، وأضافت: "بابى مفتوح للجميع يومياً فى لقاء مباشر مع المواطن من الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة للاستماع لرؤية المواطنين واحتياجاتهم، ورقم تليفونى متاح لإرسال أى شكاوى عبر الواتس، لكنى أفضل اللقاء المباشر".

وأوضحت أنها تولت منصب رئيس مجلس قروى لمدة عام وتفاعلت مع المواطنين وخدماتهم وكان هذا المنصب نقطة تحول فى حياتها بسبب الدعم الذى حصلت عليه من أهالى الصعيد، مشيرة إلى عملها نائب رئيس مدينة لمدة 3 سنوات وبعدها جاءتها فرصة لتولي رئيس مركز، ورفضت حينها من أجل صقل خبراتها ومهاراتها حتى تكون جديرة بالمنصب، وزادت معارفها بعد الالتحاق بالعديد من الدورات منها دورة بأكاديمية ناصر تعلمت منها معنى حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وكيفية التصدى لها، ثم تقدمت لدرجة مدير عام وخضعت لتدريب لمدة 3 شهور فى أكاديمية ناصر والتدريب على نقاط القوة والضعف، مشددة على أن وجود المرأة فى المنصب لا يكون مجرد حصة أو نسبة وإنما كفاءتها هى العامل الأول فى تولى أى منصب.

وأوضحت أنها تولت مهام رئيس حى غرب سوهاج منذ عام، حيث يضم الحى الأماكن الفاعلة فى سوهاج ويتم التعامل مع الإشغالات والتعديات والكافيهات والتطوير ومشروع الكورنيش المعطل من سنوات لنيل رضا المواطن، وأكدت أنه يوجد تبنى شديد للمرأة فى الإدارة المحلية خلال هذه الفترة والقيادات واعية بأهمية دور المرأة لأنها تعطى ما يعطى الرجل وأكثر فى العمل، فهى تعمل 18 ساعة يوميا، وتنقل مكتبها للشارع ولا تترك أى موقع أو شارع موجودة به قبل إحداث تطوير أو إزالة المخالفة والتعدى الموجود والقضاء على أى عشوائية وتجميل المكان لإعادة المظهر الحضارى.

وأضافت أن أزمة القمامة تم التصدى لها بأساليب متنوعة منها فتح أكشاك لبيع المخلفات وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على نظافة الحى، مشيرة إلى تمكّنها من التوفيق بين واجبات العمل وحقوق الأسرة بسبب التفاهم مع زوجها لإيمانه بأن وجودها فى المنصب يمثل فارقا في حياة الناس، وتابعت: "زوجي يشجعني دائما، وهذا يشعرنى بالإحراج تجاه أسرتي نظرا لوقوف زوجي بجانبي، وبالتالي أحاول رد الجميل بالتفاني في العمل".