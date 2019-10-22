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تتجه الأضواء كلها صوب العروس، ورغم ذلك تعد الأم من أهم الشخصيات في الحفل، ويجب أن تختار فستان يلائم سهرة أهم يوم في حياة ابنتها، ويمكنك الاختيار من بين تلك الفساتين مع تنسيق "لوك" و"ستايل" مناسب لجسمك، وكذلك اختيار ألوانك المفضلة.
ولا تختلف ألوان الفساتين كثيرا بالنسبة للامهات، في الغالب ما سكون الفستان سادة، وله ألوان داكنة، أو كلاسيك مثل الأوف وايت والروز الفاتح.
ولحسن الحظ تلائم فساتين السهرة المحجبات وغير المحجبات، ومكن تقفليها بسهولة، وأقمشة السيرما مع التل والأقمشة المفرغة هي المفضلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأم العروس.. كوليكشن فساتين لحضور حفل زفاف ابنتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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