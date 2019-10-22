تعتبر وجبة الكوسة من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام، ويمكن تحضير الكوسة بأكثر من طريقة، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كفتة بالكوسة، على طريقة نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الايد"، على سي بي سي سفرة. المقادير نصف كيلو كوسة شرائح. نصف كيلو لحمة مفرومة. سمنة. 1 باكو خلطة الكفتة. بصلة مبشورة. 1 ملعقة كبيرة ثوم. 2 كوب عصير طماطم. ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير تخلط اللحمة المفرومة مع البصل وخلطة الكفتة والملح والفلفل. Advertisements يشكل الخليط كرات. ترص كرات الكفتة مع شرائح الكوسة في صينية. يخلط عصير الطماطم والثوم والسمنة. يوضع الخليط على كرات الكفتة والكوسة. توضع في الفرن حتى تمام النضج .

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