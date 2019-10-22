يعتبر المخلل من المقبلات الرئيسية على المائدة المصرية بجانب جميع الأكلات، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل كما ذكرتها الشيف سالي فؤاد في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة. مقادير الخيار المخلل كيلو من الخيار الأخضر الطازج غير مقشر 4 أكواب من الماء كوب من الخل الأبيض ملعقة ممتلئة من الملح Advertisements فص ثوم كبير رشة صغيرة من السكر طريقة تحضير مخلل الخيار نضع الماء في إناء على النار ونضيف اليه الخل والملح والسكر ونتركه حتى الغليان ثم نرفع الماء من على النار ونضع بها الخيار وفص الثوم ونغطيها بإحكام ونتركه حتى يبرد تماما ثم نضع الخيار والماء والثوم في برطمان من الزجاج ونحكم غلقه ونتركه حتى اليوم التالي

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