يعتبر المخلل من المقبلات الرئيسية على المائدة المصرية بجانب جميع الأكلات، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل كما ذكرتها الشيف سالي فؤاد في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الخيار المخلل
كيلو من الخيار الأخضر الطازج غير مقشر
4 أكواب من الماء
كوب من الخل الأبيض
ملعقة ممتلئة من الملح
فص ثوم كبير
رشة صغيرة من السكر
طريقة تحضير مخلل الخيار
نضع الماء في إناء على النار ونضيف اليه الخل والملح والسكر ونتركه حتى الغليان
ثم نرفع الماء من على النار ونضع بها الخيار وفص الثوم ونغطيها بإحكام ونتركه حتى يبرد تماما
ثم نضع الخيار والماء والثوم في برطمان من الزجاج ونحكم غلقه ونتركه حتى اليوم التالي
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