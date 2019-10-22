أعراض عيوب القلب الخلقية.. الأسباب والعلاج

تكون بعض عيوب القلب الخلقية في الأطفال بسيطة، ولكن توجد عيوب أخرى أكثر تعقيدًا في عيوب القلب.

ويمكن أن تساعد لمعرفة عيوب القلب الخلقية لدى طفلك على تفهم الحالة، وفقًا لموقع "Mayo Clinic"، يوجد أنواع من أمراض القلب الخلقية منها البطين الأيمن ذو المخرجين، الجذع الشرياني، الحلقات الوعائية وغيرها من الأنواع.

أعراض عيوب القلب الخلقية

لون جلد رمادي أو أزرق باهت.

التنفس السريع.

تورم في الساقين، أو البطن أو مناطق محيطة بالعين.

ضيق التنفس خلال الأكل.

ومن الاعراض الأخرى البسيطة والتي تمثل خطورة أقل على القلب.

الإصابة بضيق التنفس بسهولة خلال التمرين أو النشاط.

الشعور بالإرهاق بسهولة في أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة.

الإغماء في أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة.

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تورم في اليدين أو الكاحلين أو القدمين.

علاج عيوب القلب الخلقية

عند الشعور بالإصابة بهذه الاعراض يجب التوجه إلى طبيب القلب.

حصول الأطفال على لقاح "الحصبة الألمانية"، إذا أصبت بعدوى الحميراء في أثناء الحمل.

إذا كنت مصاب بداء السكري، يمكن للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب القلبية.

تجنبي المواد الخطِرة، في أثناء الحمل، اتركي التلوين والتنظيف بمنتجات ذات رائحة قوية لشخص آخر.

لا يجب تناول أي أدوية، أو أعشاب أو مكملات غذائية بدون استشارة الطبيب أولًا.

تجنبي التدخين أو تناول الكحول في فترة الحمل.